Kocasinan Belediyespor down sendromlu futbol takımı, Bartın'da şampiyonluk elde etti.

07-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Bartın'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında Kayseri takımı şampiyon oldu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası 07-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bartın'da düzenlendi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) düzenlediği programda Kocasinan Belediyespor şampiyon oldu. 3 gün süren şampiyonada Kocasinan Belediyespor birinci olurken İstanbul ekibi Bağcılar Engelliler ikinci, Ankara ekibi Mental Otizm Down spor kulübü üçüncü oldu.

Kocasinan Belediyespor; oynadığı maçlarda Ankara ekibini 20-1, İstanbul ekibini 6-3 yendi. Final maçında Bağcılar Engelliler ile bir kez daha karşılaşan Kocasinan Belediyespor 11-6 kazanarak şampiyon oldu.