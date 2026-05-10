Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Anneler Günü dolasıyla Çiçek Anneler Bisiklet Turu düzenlendi. Kadınlar, süsledikleri bisikletlerle şehir turu attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Anneler Günü dolasıyla Çiçek Anneler Bisiklet Turu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. 350'yi aşkın yüzlerce anne Anneler Günü dolayısıyla pedal çevirdi. Tur etkinliğini başlatmak için alana gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, alanda ki annelerin gününü kutladı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç; 'Her zaman anneler bizim için başımızın tacı. Elbette ki bizim olmazsa olmazımız, bu anlayışla her zaman annelerimize dualar ederiz. Annelerimiz bizim varlık sebebimiz. Allah'ın bize verdiği en güzel duygulardan birisi anne duygusunu vermiş olması. Sözün bittiği yer anne denildiğinde her şey biter. Böyle bir etkinlikte yer aldığınız için sizi tebrik ediyorum' şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ise; 'Böyle güzel ve güneşli bir günde burada toplandık. Hepiniz çok dinamik ve enerjik gözüküyorsunuz. Anneler gününüzü kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından, Büyükkılıç'ın geri sayımlarıyla tur başladı. Tura katılan kadınlar; süsledikleri rengarenk bisikletlerle güzel görüntüler oluşturdu.