Sakarya'daki Poyrazlar Tabiat Parkı'nda düzenlenen festivalde göl kenarı ve piknik alanları doldu taştı. Anneler Günü'ne denk gelen festivalde yoğunluk havadan görüntülendi.

Sakarya'da havanın ısınmasıyla birlikte Anneler Günü'nü ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Poyrazlar Bahar Şenliği'ni fırsat bilenler Poyrazlar Tabiat Parkı'nda buluştu. Gölün etrafında yoğunluk oluşturan vatandaşların kimi festivalde horon oynadı, kimisi de piknik alanlarının ve güneşli havanın tadını çıkardı.

'Herkes mangal yapıyor, çok eğleniyor gibi gözüküyorlar'

Ailesiyle birlikte sıcak havanın keyfini çıkartmak için piknik yapmaya gelen Tülay Işık, 'Sıcak havayı değerlendirmek için bizde ailecek pikniğe geldik. Bir anne olarak bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Yine bir anne olarak gördüğünüz gibi anne her yerde anne. Piknikte de, işte de her yerde' dedi.

Arkadaşları ile birlikte festival olduğunu duyup şehir dışından Sakarya'ya gelen Rabia Uzun ise, 'Havaların güzelleşmesiyle birlikte festival olduğunu öğrendiğimizde arkadaşlarımızla birlikte İzmir'den geldik. Çok eğleniyoruz, horon çok güzel ama çok yorulduk. Bir sürü aile var, Anneler Günü'nü değerlendirdiklerini düşünüyorum. Herkes mangal yapıyor, çok eğleniyor gibi gözüküyorlar' diye konuştu.

'İzmir'den geldik'

Fatma Zehra Dursun ise, 'Anneler Günü'nün pazar gününe denk gelmesiyle birlikte aileler buraya akın etmişler, çok kalabalık. Geçen sene de gelmiştik, çok güzeldi. Keyifli bir ortam var, çok samimi herkes. Şehir dışından gelenler var. Biz mesela İzmir'den geldik. Hava çok sıcak ve kalabalık' şeklinde konuştu.