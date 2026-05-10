Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'nin bulunduğu alanda eşek turları başladı.

İlçeye bağlı Küçük Künye mahallesinde bulunan Homurlu Şelalesi; havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yeri oldu. Özellikle hafta sonu birçok misafiri ağırlayan gözde mesire alanında eşek turları da başladı. Boş kaldığı zamanlarda alanı gezmek isteyen vatandaşları eşekle gezdirerek okul harçlığını çıkartan İlkokul 4. öğrencisi Taner Boztepe; 20 TL'ye eşek turu attırdığını söyledi. Boztepe, vatandaşları mesire alanına davet etti.