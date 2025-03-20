Adana’da bundan 10 yıl önce evlendiği kocası tarafından uyuşturucuya alıştırılan genç kadın akli dengesini de kaybedince iki çocuğuna bakamaz olunca çocuklara devlet sahip çıktı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki Zeynep Erdem bundan 10 yıl önce mahallede tanıştığı S.E. (35) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu. Zeynep Erdem, bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışırken, uyuşturucu kullanan ve satan kocası tarafından uyuşturucuya alıştırıldı. Koca bir süre sonra da uyuşturucu satmaktan yakalanarak cezaevine girdi. Bu sırada Zeynep Erdem’de bağımlı olduğu için önce işten çıkmak zorunda kaldı. Ardından çocuklarına bakamaz duruma gelince devlet iki çocuğa sahip çıktı. Bu arada Erdem, aşırı uyuşturucu aldığı için akli dengesini kaybetti. Bu nedenle çocuklarını da göremez hale geldi.

Erdem, "Çocuklarım Sevgi Evlerinde kalıyor. Kendilerini göremiyorum, sadece resimlerine bakıyorum. 3 yıldır göremiyorum. Çok ağlıyorum ve üzülüyorum. Beni uyuşturucuya eşim alıştırdı. Uyuşturucudan kurtulmaya gücüm yok. Çocuklarımın geleceklerinin iyi olsun istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Erdem’in annesi 64 yaşındaki Kezban Atsatan’da kızının durumuna çok üzüldüğünü belirterek, "Kızım 6 yıldır uyuşturucu bağımlısı. Birini sevdi ve ona kaçtı evlendiler. 2 çocukları oldu, kızımı uyuşturucuya alıştırdı. 2 çocuğunu devlet aldı ve annesi şuan göremiyor. Kızım, bazen evi terk edip gidiyor. Parklarda dilencilik yapıyor. Kızım hala uyuşturucu kullanıyor ve para bulduğu zaman 3 gün eve gelmiyor. Şuan çocuk gibi, bir şey de diyemiyorum. Dışarı da atamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Allah rızası için yardım bekliyorum" diyerek ağladı.