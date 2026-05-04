Aydın'ın Koçarlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 882 paket kaçak sigara, 7 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Nisan 2026 tarihinde kaçak sigara satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.A. (65) isimli şahsın aracı durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde çeşitli markalarda 882 paket kaçak sigara, 7 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.