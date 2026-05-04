Amasya'da 42 yılı aşan eğitimcilik hayatını tamamlayarak emekliliğe ayrılan öğretmen, okuluna öğrencilerinin ve meslektaşlarının alkışları arasında veda etti. Bütün okul, öğretmen Güldane Çankaya için merdivenlerde sıralandı.

1983 yılında mesleğine Mardin'de bir köy okulunda başlayıp 7 yıl sonra atandığı Amasya'da Gümüşhacıköy ile Merzifon ilçelerinde görev yapan Çorum Kargılı sınıf öğretmeni Güldane Çankaya, 21 yıldır çalıştığı Merzifon Mehmetçik İlkokulu'nda aktif eğitimciliği noktaladı.

Alkışlarla uğurlandı

Meslektaşları ve öğrencileri 65 yaşında emekli olan evli ve 2 çocuk annesi eğitimci için veda programı düzenledi. Okulun merdivenlerine sıralanan öğrenciler öğretmenlerini alkışlarla uğurladı. Pasta kesilip hediyeler alan Çankaya için öğrencileri sloganlar da attı.

'Dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen olurdum'

42 yıl 4 ay boyunca mesleğini aşkla sürdürdüğünü belirten Çankaya, 'Çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Sayısız anı biriktirdim. Mesleğimi çok sevdim. Dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen olurdum' diye konuştu.

Mehmetçik İlkokulu duygusal anlara sahne olan veda görüntülerini, '42 yıl 4 ay boyunca sevgiyle, emekle ve iz bırakan kıymetli öğretmenimize bugün veda ettik. Nice öğrencinin hayatına dokunan bu güzel yolculuk, kalplerde hep yaşayacak. Emekleriniz için sonsuz teşekkürler, yolunuz hep ışık olsun' notuyla paylaştı.