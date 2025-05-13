Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da sezon boyunca takımın başında 3 farklı isim sahaya çıktı. İlk 16 müsabakada 32 puanla 2 puan ortalaması yapan Ertuğrul Sağlam’dan sonra tek maçta 3 puan alan Aydın Günaydın ve 21 mücadelede 37 puanla 1.76 ortalama elde eden İsmet Taşdemir şampiyonluğa katkı sağladı.

Trendyol 1. Lig’de 35. haftada matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden ve sezon sonu 72 puanla kupasını kaldırarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da sezon boyunca takımın başında 3 teknik direktör görev aldı. Sahasında 2-1’lik Gençlerbirliği galibiyetiyle sezona başlayıp, taraftarı önünde 4-1 kazandığı Ankara Keçiörengücü karşılaşmasıyla noktalayan Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam, Aydın Günaydın ve İsmet Taşdemir takımı çalıştırdı.

Ertuğrul Sağlam’dan 16 maçta 2 puan ortalaması

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile başlayan Körfez ekibi, 16. haftada iç sahada alınan 2-0’lık Esenler Erokspor mağlubiyetiyle deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Ertuğrul Sağlam, bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 32 puan topladı. 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. 16 mücadelenin 9’unu evinde oynayan Kocaelispor, 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 5 de galibiyetle sahasında 17 puan elde etti. Sağlam, deplasmandaki 7 karşılaşmanın yine 2’sini kazanamadı ve aynı şekilde 5 kez de 3 puana uzandı.

55 yaşındaki teknik adam, 16 haftada maç başı 2 puan ortalaması yakaladı.

Ertuğrul Sağlam’ın ardından tek maçlık Kocaeli temsilcisinin başında yer alan Aydın Günaydın, Boluspor mücadelesinde 3-1 galip gelmeyi başardı.

İsmet Taşdemir’in karnesi

Ertuğrul Sağlam’ın ayrılığı ve Aydın Günaydın’ın tek maçlık geçiş döneminin ardından Kocaelispor’un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu. Taşdemir, 18. haftada iç sahada oynanan Iğdır FK müsabakasında ilk kez kulübede yer aldı. Görevi süresince maç başına 1.76 ortalaması elde eden İsmet Taşdemir, 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

51 yaşındaki teknik direktör, 21. haftadaki Pendikspor karşılaşmasıyla başlayan 14 maçlık yenilmezlik süresi yakaladı. Bu süreçte Kocaelispor, 7 galibiyet ve 7 de beraberliğe imza attı. Körfez temsilcisi, bu başarılı performansıyla şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ise üst üste sırasıyla Esenler Erokspor, Boluspor ve Iğdır FK’ya mağlup oldu.

Teknik adamların gol karnesi

Ertuğrul Sağlam döneminde 16 mücadelede 24 gol atıp, 17 gol yiyen Kocaelispor, İsmet Taşdemir idaresinde ise 21 maçta rakip fileleri 40 kez havalandırırken, ağlarında 24 gole engel olamadı. Kocaelispor, sezonu ise 68 golle bu alanda da zirvede tamamladı. Kalesinde de 41 gol gördü.