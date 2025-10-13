Kocaeli Valiliği, 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan A Milli Takım karşılaşması nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve geçici trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Kocaeli Stadyumu’nda yarın saat 21.45’te oynanacak Türkiye-Gürcistan A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu müsabakası öncesinde taraftar yoğunluğuna karşı ulaşım ve park düzenlemeleri belirlendi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Sürmene Sokak, Çimenlik Sokak ve Ahmet Mümtaz Bey Caddesi araç trafiğine kapatılacak. Vatan Caddesi’nin Hyundai Fabrika girişi noktasından itibaren araç geçiş kartı bulunmayan araçların geçişine izin verilmeyecek. Ayrıca Asım Kibar OSB kavşağından itibaren saat 14.00’ten sonra ağır vasıta araçların geçişine izin verilmeyecek ve bu araçlar trafik ekiplerince otoyol güzergâhına yönlendirilecek. Geçiş kartı olmayan araçlar, görevlilerce belirlenen otopark alanlarına yönlendirilecek.

Dört ayrı otopark alanı belirlendi

Türkiye A Milli Takım taraftarları için Karavan Park, eski askeri kışla içindeki uçak pisti, Vatan Caddesi üzerindeki 2. kilometre ve Turnaoğlu Caddesi üzerindeki 1. kilometre olmak üzere dört ayrı otopark alanı belirlendi. Misafir takım taraftarları içinse Asım Kibar OSB Kavşağı karşısında bir otopark alanı tahsis edildi. Ev sahibi ve misafir takım taraftarlarının stadyuma ulaşımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak ring araçlarıyla gerçekleştirilecek.

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen otoparklara park etmeleri, trafik işaretleri ve görevlilerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.