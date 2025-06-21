Kocaeli’de sevenleriyle buluşan Turan Ethno-Folk Ensemble müzik grubu, verdiği konser ile dinleyicilere unutulmaz anlar anlar yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, 20. kuruluş yılına özel olarak organize ettiği Marifetli Eller Festivali’nde (MARİFEST 2025) muhteşem konsere imza atıldı. Türk dünyasının köklerinden gelen ezgileri modern dokunuşlarla harmanlayan Turan Ethno-Folk Ensemble, müzikseverlerle buluştu. Geleneksel Orta Asya müziğini güçlü sahne performansları ve otantik enstrümanlarla yorumlayan grup, festivalin en çok beklenen performanslarından biri oldu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserde Turan, farklı kültürleri bir araya getiren repertuarlarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik yolculuğu sundu. Doğudan batıya uzanan zengin melodilerle dolu eşsiz konser, hem ruha hem kalbe dokundu. Oldukça yoğun katılımın olduğu, birçok davetlinin ayakta takip ettiği konserde coşku dolu anlar yaşandı. Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Kazakistanlı öğrencilerin de konsere katılarak destek verdiği gecede sanatçılar seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle izleyenlere büyülü anlar yaşattı.

MARİFEST25, 22 Haziran Pazar akşamı saat 22.00’ye kadar devam ediyor. MARİFEST’te sadece müzik değil, birçok alan etkinliği, oyunlar ve eğlence sizleri bekliyor.