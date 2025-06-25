Kocaeli’de satın alınan 10 tramvaydan 6’ncısı da raylara indirildi.

Ulaşımda kapasiteyi artırmak adına toplam 10 tramvay aracı alımı için ihaleye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu araçlardan ilk 5’ini geçtiğimiz aylarda teslim alarak hizmete sunmuştu. Önceki gün raylara indirilen 6’ncı tramvayla birlikte filoda aktif olarak çalışan araç sayısı da artmış oldu. Büyükşehir yetkilileri, 7’nci tramvayın da yakında hizmete alınacağını duyurdu. Diğer tramvay araçları da en kısa sürede şehre gelerek vatandaşların hizmetinde olacak.

Ankara’da üretilen tramvaylar, Kocaeli için özel olarak tasarlandı. 33 metre uzunluğundaki modern araçlar, 298 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Bu kapasitenin 66’sı oturan, 232’si ise ayakta yolcular için tasarlandı.