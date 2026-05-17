Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla il genelinde toplu ulaşımın ücretsiz sağlanacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların bayram coşkusunu kentin her noktasında yaşayabilmeleri ve düzenlenecek kutlama programlarına daha rahat ulaşım sağlamaları amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi. Bu kapsamda, 19 Mayıs Salı günü belediye bünyesinde hizmet veren otobüs, tramvay ve deniz ulaşımından vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İki hat kapsam dışında tutuldu

Açıklamada, il genelinde uygulanacak ücretsiz ulaşım desteğinden 200 ve 700 numaralı hatların muaf tutulduğu hatırlatıldı. Bu iki hattın 19 Mayıs'ta da mevcut tarifeleri üzerinden ücretli olarak hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.