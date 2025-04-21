Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel yüzme yarışı düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri hafta sonu başladı. Milli Bayramları coşkuyla kutlamaya devam eden İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme yarışı düzenlendi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yüzme yarışlarına İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü, Kocaeli Spor Yüzme Kulübü, Yıldızlar Yüzme Kulübü ve Marmara Dinamik Spor Kulübünden 9 yaş kategorisinde 5 ayrı branşta 150 sporcu katıldı.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından müsabakalara katılan tüm miniklere madalyaları takdim edildi.