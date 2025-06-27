Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı prestijli projeler arasında yer alan ve kısa zamanda tamamlanarak ilçe sakinlerinin kullanımına sunulması amaçlanan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda iç tefrişat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de göreve geldiği günden bu yana Çayırova’nın ‘Spor Kenti’ kimliği kazanmasına büyük katkılar sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tam gaz sürüyor.

Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve aynı anda 10, toplamda 11 branşın antrenman yapmasına olanak sunacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda iç tefrişat çalışmaları, yoğun bir hız kazandı.

Atatürk Mahallesi’nde 5 dönümlük arazi üzerine inşa edilen ve kaba inşaatının ardından iç tefrişat çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiği projenin, en kısa sürede Çayırovalıların hizmetine açılması planlanıyor. Duvar sıva, mekanik elektrik havalandırma ve desent imalatları ile antrenman salonundaki zemin kata şap serimi devam eden proje tamamlanmasının ardından geleceğin milli sporcularına ev sahipliği yapacak.

11 BRANŞTAN SPORCU FAYDALANACAK

Dış cephe boyasının da hemen hemen tamamlanmak üzere olduğu projede, cam doğramalarının montajları da gerçekleştiriliyor. Büyük salonun bulunduğu alanda havalandırma çalışmaları da devam ediyor. Çayırova’nın ikinci spor salonu olacak ve tamamlanmasının ardından 11 branştan sporcunun, spor ve antrenman yapmasına olanak sunacak proje, nice milli sporcunun Çayırova’dan yetişmesine de olanak sunacak. Birçok spor salonu imkanıyla sadece gençlere değil tüm Çayırovalılara hizmet edecek Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, 7’den 70’e tüm Çayırovalıların faydalanabileceği bir şekilde tasarlandı.

YAKLAŞIK 3 BİN 500 KİŞİLİK SEYİRCİ KAPASİTESİ

Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandıktan sonra Çayırova’ya basketbolu sevdiren ve ilçeyi gururla Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle de Çayırovalı basketbolseverleri konuk edecek. Atatürk Mahallesi’nde 5 dönüm arazide inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların kullanımına sunulması amaçlanıyor.