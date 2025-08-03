Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretiz at biniş eğitimleri veriyor. Ailelerin oldukça memnun kaldığı eğitimlerden son bir yılda 22 bin 686 çocuk faydalandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 4-6 yaş arası çocuklara yönelik “Atla Gel” sloganıyla ücretsiz olarak binicilik eğitimi veriliyor. Binicilik sporunu sevdirmek ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla verilen eğitimlerden aileler oldukça memnun.

Çocuklara hem fiziksel hem de ruhsal anlamda katkı sağlayan binicilik eğitimlerinden son bir yılda 22 bin 686 çocuk faydalandı. Binicilik eğitimine yazılan çocuklar, alanında uzman eğitmenler tarafından 4 haftalık eğitim alıyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde verilen eğitimlerde çocuklara at sevgisinin aşılanmasının yanında, at bakımı öğretiliyor. Eğitimler, 8’i Milli Savunma Bakanlığınca hibe edilen 13 atla veriliyor.

ÇOCUKLARA SORUMLULUK AŞILANIYOR

Eğitimler ile erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörlerinin oluşmasına katkı sağlanıyor. Kendilerinden çok daha büyük ve güçlü bir hayvanı kontrol etme becerisi kazanan çocuklar, biniş esnasında öğrenmeye devam ediyor. Özellikle atların ürettiği titreşimlerle çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonunun geliştiği, aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlanıyor.