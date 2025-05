Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Terörsüz Türkiye süreci, yalnızca anaların göz yaşlarını dindirmelerine vesile olmakla kalmasın, aynı zamanda bölgemizdeki çatışma ve gerginliklerin sona erdirilmesi ve barışın yeniden hakim kılınmasına da öncülük etsin" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, terörsüz Türkiye süreci ve PKK terör örgütünün kendini feshetme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cesaret ve fedakarlık içeren kararlı duruşuyla ilerleyen "Terörsüz Türkiye" sürecinin geldiği aşamanın Kıbrıs Türk halkı için de büyük bir mutluluk ve sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Tatar, "Türkiye, 40 yılı aşan çok uzun bir süre boyunca bölücü terör eylemlerine maruz kalmış, on binlerce vatandaşı bu eylemlerde hayatını kaybetmiş, on binlerce güvenlik kuvveti mensubu, polis ve asker kardeşlerimiz şehit olmuşlardır. Bir devlet girişimi olarak dikkatle yürütülen ’Terörsüz Türkiye Projesi’, terör örgütünün kendini feshettiğini ve silahlarını bırakacağını açıklamasıyla bütün Türkiye’yi ve bölgemizi kucaklayan yeni bir barış ve huzur ikliminin başlamakta olduğunu müjdelemiştir. Her zaman Türkiye’nin ve kardeş Türk halkının desteğini yanında hisseden Kıbrıs Türk halkı bu sevinci de tüm samimiyetiyle paylaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tatar açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Siyasi ve toplumsal büyük sorunların ancak diyalog ve karşılıklı anlayış içinde, demokratik iradeden destek alınarak çözülebileceğini ortaya koyan bu örnek sürecin nihayete ermesi ve alınan kararların ciddiyetle uygulanması hepimizin temennisidir. Bütün kalbimizle diliyoruz ki ’Terörsüz Türkiye’ yalnızca anaların göz yaşlarını dindirmelerine vesile olmakla kalmasın, aynı zamanda bölgemizdeki çatışma ve gerginliklerin sona erdirilmesi ve barışın yeniden hakim kılınmasına da öncülük etsin."