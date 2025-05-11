Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri’nde kıyıya vuran ölü balıkların suya verilen elektrik akımı sebebiyle telef edildiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak Nehri kenarında çok sayıda balık ölümlerinin olduğu ihbarını alan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Hem ırmaktaki sudan hem de balıklardan numune alan ekipler balık ölümlerinin sebebinin suya elektrik akımı verilerek yapılan yasa dışı avcılıktan kaynaklandığı tespit edildi.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Karaçay Bendi civarında yasa dışı balık avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı. Ekiplerce yapılan aramada bot ve av malzemelerine el konulurken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kaçak avlanan 2 kişiye idari işlem uygulandı.