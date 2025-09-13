Türkiye’nin en büyük hamlarından olan 12 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete açtığı Kızılcaham ilçesindeki Büyük Kaplıca yoğun ilgili görüyor.

Ülkenin önemli termal merkezlerinden olan Kızılcahamam’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan yeni Büyük Kaplıca ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Yeşil dokusu ile bilinen Kızılcahamam aynı zamanda Türkiye’nin ve Ankara’nın termal turizm merkezi. Kaplıca, mimarisive hizmet kapasitesi ile dikkat çekmekte. Ziyaretçiler, Soğuksu Milli Parkı ile içiçe olan Büyük Kaplıca’dan hem tedavi hem de dinlenme amaçlı yararlanıyor. Açılışıyla birlikte 20 bin ziyaretçiye hizmet veren kaplıcayı ziyaret eden vatandaşlar doğal minarelli suyun şifasından yararlanırken hijyen şartlarının, tesisin modern yapısından duydukları memniniyeti dile getiriyorlar.

Kızılcahamam belediyesi kaplıca suyunun mineral özellikleri ise şöyle:

Kızılcahamam belediyesi termal suyu, sodyum - bikarbonatlı, klorürlü, florürlü, termal ve mineralli sudur.

Kızılcahamam belediye kaplıca suyu hangi hastalıklarda kullanılır ?

Kireçlenmelere bağlı eklem hastalıkları (osteoartroz). Yumuşak doku romatizmaları (fibromiyalji sendromu, diğer kas ağrıları). Boyun, sırt, bel ağrıları. Boyun ve bel fıtığı ağrıları. Siyatalji. Spor yaralanmalarından 3 - 4 hafta sonra kullanılır. Stres bozukluğu. Nörovegetatif distoni (stres bozukluğuna bağlı kaslarda ağrı ve kasılma durumu). Vücuttaki sinir sıkışmalarına bağlı uyuşmalar.