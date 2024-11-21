Aksaray’da yakınlarının dünden beri ulaşamadığı 44 yaşındaki kadın evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Kılıçaraslan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evin 2’nici katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir ulaşamadığı ablasını merak eden S.A. isimli kadın, ablasının kaldığı eve gelip kontrol etmek istedi. Eve giren kız kardeş ablası Nargül Adak’ı (44) tabancayla öldürülmüş halde kanlar içinde yerde buldu. Gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşıran kadın çığlıklar atarak evden çıktı. Sokakta yardım çığlıkları atan kadının sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

Mahalle sakinlerinin ve kadının ailesinden edinilen bilgilerle yola çıkan polis sürekli eşiyle kavga ettiği iddia edilen kocası S.A.’nın peşine düştü. Şahsın Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu öğrenen polis ekipleri ilçede şahsı yakalayarak gözaltına alırken, ölen kadının eniştesi Ali A., “Hanımla köyden geldik. Hanımım, ‘Ablamı bir yoklayım’ dedi. Eve girdi ve ‘İçeride kanlar içinde yatıyor, ölmüş’ diye bağırarak çıktı. Kocasıyla arası açıkmış. Polis karakolu da biliyor, birlikleri yoktu. Sürekli kavga ederlerdi” dedi.

Mahalle sakinlerinden Ömer Günay (39) ise “Olay şöyle oldu, ben burada çalışanım. Kadın geldi buraya yattı bacım ölmüş diye. Yukarı çıkıp baktık olayı gördük. Aşağıya inip polisi aradık. Yukarıda cenazeyi gördük. Zaten karı koca sürekli tartışıyorlardı. Bundan 2-3 hafta önce yine kavga ettiler. Polis ekipleri de gelmişti” diye konuştu.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri Cumhuriyet Savcısı ile birlikte olay yerinde incelemeler yaparken, yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor.