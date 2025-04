Bursa 22. Kitap Fuarı’nın son gününde gerçekleştirilen söyleşide, 14. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’nü kazanan araştırmacılar Alper Can ve Ramazan Buldu, okurlarıyla buluştu.

Nilüfer Belediyesi, Bursa 22. Kitap Fuarı’nın son gününde ödüllü araştırmacıların katılımıyla "Bursa’yı Araştırmak Bursa’yı Yazmak" konulu bir söyleşi düzenledi. Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2023 Ödülleri’nin kazananları Alper Can ve Ramazan Buldu, Hacı Tonak’ın moderatörlüğünde okurlarıyla bir araya geldi.

Söyleşide Ramazan Buldu, "İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmesinin Kıyı Kırılganlık Analizi: Bursa Örneği" başlıklı çalışmasıyla ilgili bilgiler paylaştı. Buldu, iklim değişikliğinin sebepleri ve etkileri üzerinde dururken, coğrafi bilgiler, veriler ve matematiksel hesaplamalar sonucu oluşturduğu Kıyı Kırılganlık Endeksi hakkında da açıklamalarda bulundu. "Bursa’nın denize kıyısı bulunan ilçelerini ayrı ayrı inceleyerek hangi ilçede ve mahallelerde su baskını olabileceğini gördük" diyen Buldu, "Hesaplarıma göre Bursa’da denizin 2100 yılında 0,83 metre, 2500 yılına kadar da 6,5 metre yükseleceğini öngörüyoruz. Ancak Marmara Denizi’nde bulunan ve doğrudan Bursa’yı etkileyecek fay hattı da bu rakamı değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

"Güney Bithynia’da Bir Kent: Prusa Ad Olympum" isimli teziyle ödüle layık görülen Alper Can ise Bursa’yı yazarken dedesiyle kurduğu bağdan söz etti. Bursa’yı da, dedesini de yabancıların yazdıklarından öğrendiğini belirten Can, "Bursa’yı yazmak, kaynaklara hakim olmak demek. Günümüzde bir kişinin Bursa’yı yazması için tüm dönemlerini bilmesi gerekiyor. Bu zaten birden fazla yazarla yapılabilecek bir iş" dedi. Can ayrıca, doktora alma sürecini ve arkeolojiye olan ilgisini de dinleyicilerle paylaştı.

Konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan araştırmacılara, etkinlik sonunda günün anısına hediye takdim edildi.