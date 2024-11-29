Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve tarihi doku içerisinde keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ soğuk hava ve olumsuz kış şartları nedeniyle aralık ayının ilk haftasında kurulmayacak.

Her ayın birinci ve üçüncü pazarı Harman Meydanındaki yerinde gerçekleşen organizasyon, 1 Aralık Pazar günü hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın aralık ayının ikinci pazar günü kurulması planlanıyor.