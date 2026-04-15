İl genelinde yürütülen kamu yatırımlarının değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı ikinci toplantısı, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, yatırımcı kurum ve kuruluşların il genelinde sürdürdüğü projeler ele alınarak mevcut durumları değerlendirildi. İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden elde edilen verilere göre, 2026 yılı Mart ayı sonu itibarıyla il genelinde toplam 119 projenin yatırım programında yer aldığı belirtildi. Bu projelerin toplam maliyetinin yaklaşık 29,3 milyar TL olduğu ifade edildi.

Söz konusu projelerden 2'sinin tamamlandığı, 50 projenin ise halen devam ettiği bilgisi paylaşılırken, diğer projelerin farklı aşamalarda olduğu kaydedildi.