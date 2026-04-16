KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Futbol Kulübü Kulüp Başkanı Çağatayhan Torun; şehirlerde futbol başarısının sağlanabilmesi için siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Torun düzenlediği basın toplantısında, başarılı şehirler incelendiğinde bürokrasinin entegre ettiği iş insanları ile kulüp yönetimlerinin ortak hareket ettiğini belirtti. Birlikteliğin sağlanması halinde başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Torun; 'Kırşehir FK'nın geçmişteki başarılı dönemlerinde de siyaset, bürokrasi ve iş dünyası bir aradaydı. Kırşehir'de iş dünyasından yeterli destek alamıyoruz. Destek sağlanabilmesi için ilin milletvekilleri, belediye başkanı ve valinin devreye girerek iş dünyasını kulübe entegre etmesi gerekir. Kentte bazı kesimler kulübü yük olarak görüyor, yöneticiler gezdiğinde insanlar talepte bulunacağını düşünüyor' dedi.

Kırşehir Futbol Kulübü; 2025-2026 sezonunda mücadele ettiği TFF 3. Lig 2. Grup'ta son maçında ligde kalmayı garantilemişti.