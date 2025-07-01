KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, şehit ailelerinin moral ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla Konya’da kapsamlı bir kültürel gezi düzenledi. Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu öncülüğünde gerçekleştirilen programa dernek üyeleri ve çok sayıda şehit ailesi katıldı.

Şehit aileleri rehber Ayşenur Yazıcıoğlu eşliğinde Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Mevlana Müzesi’ne geçen şehit aileleri, Mevlana Celaleddin Rumi’nin türbesini ziyaret ederek manevi atmosferi yaşadı. Müze içerisindeki Mesnevi, Divan-ı Kebir gibi eserlerin orijinal nüshaları ve sema kültürünü yansıtan bölümleri gezen katılımcılar, rehberin bilgilendirme sunumunun ardından dualar ederek ziyaretlerini tamamladı.

Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, "Şehit aileleri yaşadıkları ortamların dışına çıkarak daima huzur buluyor. Bizlerde dernek çatısı altında ailelerimizi cennet vatanımızın her köşesinde organize ettiğimiz gezilerle kaynaştırma ya ve yaşadıkları acıları unutturmaya çalışıyoruz" dedi.