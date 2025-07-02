664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Başpehlivan Orhan Okulu Antalya’nın meşhur lezzet üçlüsü şiş köfte, piyaz ve tahinli kabak tatlısıyla Edirne’ye uğurlandı.

Edirne’de bu yıl 664’üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Muratpaşa Belediyespor, 2015 ve 2018 yıllarında Kırkpınar’da altın kemer kazanarak adını Türk güreş tarihine yazdıran başpehlivan Orhan Okulu’nun liderliğinde Furkan Durmuş Altın ve Kürşat Şevki Korkmaz ile mücadele edecek. Kırkpınar öncesi hazırlıklarını Elmalı’da, antrenör Kemal Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren ekip, Edirne yolculuğu öncesi Başkan Uysal’la, belediyenin Antalya Lokantası’nda bir araya geldi. Antalya’nın tescilli tatları eşliğinde gerçekleşen yemekte Başkan Uysal, sporculara başarılar diledi.

"Altın kemeri Antalya’ya getireceğiz"

Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz’ın da yer aldığı yemekte Başkan Uysal, Muratpaşa’nın ata sporu yağlı güreşe verdiği önemi vurgulayarak, "Kırkpınar’da Orhan Okulu başpehlivanımızın liderliğinde çok iddialıyız. Bu yıl kadromuza katılan Kürşat Şevki Korkmaz ve Furkan Durmuş Altın’la birlikte güçlü bir ekip kurduk. Mücadele edecek tüm sporcularımıza, hakemlerimize ve güreş camiamıza başarılar diliyorum. Antalya’mızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inancım tam. Altın kemeri yeniden Antalya’ya getireceğiz" dedi. Başpehlivan Orhan Okulu ise desteklerinden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür ederek, "Hedefimiz net, altın kemeri Muratpaşa’ya, Antalya’ya getireceğiz" sözleriyle iddiasını yineledi.