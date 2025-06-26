"Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla geliştirilen yerli yulaf çeşitlerinin hasadı Kırklareli’nde yapıldı.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinde yulaf çeşitlerinin demonstrasyonuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında ekilen "Kınalı", "Halkalı" ve "Kaymaklı" yulaf çeşitlerinin hasadı yapıldı.

Yapılan hasatla alınan numuneler incelenerek verimi ve kalitesi yüksek olan çeşit belirlenecek.

Dün yapılan hasat töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli tohumları önemsediklerini belirterek en verimli ve kaliteli çeşidin belirleneceğini ve bölgede tarımsal üretimi arttırmak için çalıştıklarını söyledi.