Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılığa yönelik barajlarda denetim yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, kaçak avcılığa yönelik barajlarda denetim yaptı. Denetimlerde botla yaptıkları kontrollerde su yüzeyinde serili ağ olup olmadığını inceledi. Yapılan aramalarda herhangi bir kaçak av aracına rastlanmadı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sürdürülebilir avcılık için denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.