Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli, kuraklık sebebiyle üretimde yaşanan olumsuzlukların tespiti amacıyla merkez köylerdeki ayçiçeği tarlalarında çalışmalarına devam ediyor.

Ülkemizde son yıllarda ve özellikle bu sene yaşanan kuraklıkla birlikte yaz mevsiminde yaşanan yüksek sıcaklıklar, tarımsal üretimi de olumsuz etkiledi. Trakya bölgesinde ayçiçeği bu sene kuraklıktan en fazla etkilenen ürünlerden biri oldu. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelinin il genelinde kuraklık sebebiyle üretimde yaşanan olumsuzlukların tespiti amacıyla merkez köylerde ayçiçeği verim tespit çalışmalarına devam ettiği bildirildi.