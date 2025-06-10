Kırıkkale’de hafif ticari aracın toprak yığınına çarpmasıyla kaza meydana geldi. 4’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Keskin ilçesi Kırıkkale-Kayseri karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. idaresindeki 27 ATV 594 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrilerek yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Olayda araçta bulunan yolculardan M.A. (34), A.F.A. (32), Z.A. (6), M.A. (7), K.A.A. (1), F.B. (8) ve A.B. (40) yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç, çekiciyle otoparka bırakıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.