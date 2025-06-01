Kırıkkale’de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altunışık (60) idaresindeki 40 AF 835 plakalı otomobil ile M.S. (40) yönetimindeki 06 BF 5827 plakalı kamyonet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Cengiz Altunışık, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer iki kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.