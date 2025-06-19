Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Şehrimizin uzun yıllardır çözülemeyen gasilhane sorununu çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediyesi, şehirde uzun süredir ihtiyaç duyulan önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın seçim vaatleri arasında yer alan Gasilhane ve Mezarlık Hizmet Binası’nın temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kırıkkale Belediyesi arasında imzalanan Kardeş Belediye Protokolü kapsamında gerçekleştirildi. Yeni yapı, kentte uzun süredir eksikliği hissedilen cenaze ve defin hizmetlerine modern ve kapsamlı bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye göre, 400 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak tesiste; bay ve bayan gasilhane bölümleri, morg, arşiv, depo, bekleme alanı, mescit, abdesthane, memur odası ve çay ocağı gibi birimler yer alacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Kırıkkale’mizde yıllardır çözülemeyen gasilhane sorununu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın destekleriyle çözüme kavuşturuyoruz. Tamamlandığında kentimiz için ne kadar büyük bir ihtiyacı giderdiğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın en zor günlerinde yanlarında olacak bu hizmetin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.