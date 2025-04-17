Kiraz’ın Haliller Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Aydınoğulları Beyliği döneminde ordu komutanlarından Kara Halil Bey’e ait olduğuna inanılan türbe ve çevresindeki tarihi mezarlar, defineciler ve sorumsuz vatandaşlar tarafından tahrip ediliyor.

Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyi olan Gazi Umur Bey’in sadık komutanlarından Kara Halil Bey’e ait olduğu söylenen türbe ve çevresindeki tarihi mezarlık, ilgisizlik yüzünden zaman içerisinde büyük zarar gördü. Cumhuriyet öncesine ait mezar taşlarının bulunduğu alan, bugün definecilerin, uyuşturucu kullanıcılarının ve vandalların mekanı haline geldi. Halil Bey’in türbesi ve çevresindeki mezarlık alanı yakılarak tahrip edildi, içine hayvan dışkıları tılırken, mezar taşları yerlerinden sökülerek kırıldı. Bir zamanlar Anadolu Beylikleri döneminde önemli komutanların huzurla yattığı bu alan görenlerin içini sızlatır hale getirildi.

Türbe ve mezarlıkların tahrip edilmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, "Tarihi ve kültürel değerlerin korunması bir yana, bilinçli bir yok sayma ve ihmal söz konusu. Üstelik bu alan sadece bir mezarlık değil bir dönemin askeri ve siyasi tarihine ışık tutan önemli bir kültürel miras. Halil Bey’in türbesi ve etrafındaki mezarlığın koruma altına alınmasını, restore edilmesini ve gelecek kuşaklara taşınmasını bekliyoruz." dediler.

Birgi gibi kültürel miraslarıyla UNESCO geçici listesine giren bir bölgeye yakın bir konumda ve bağlantısı olan bu tarihi mirasın yaşatılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Umarız Halil Bey’in hatırasına yakışır bir şekilde bu alan yeniden ayağa kaldırılır." diye konuştular.