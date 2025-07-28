Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kıraathane işleten İlyas Özsucu, sokakta bulduğu kaplumbağaları sahiplendi.

Yenişehir ilçesinde kıraathane işleten İlyas Özsucu, sokakta bulduğu iki kaplumbağayı iş yerine götürüp bahçede onlara yer yaptı. Kaplumbağaları besleyen Özsucu, "Sokakta perişan haldeydiler. Bir kap su ve biraz yeşillik bile onları mutlu etmeye yetti. Kaplumbağalar müşterilerin de ilgi odağı oldu" dedi.