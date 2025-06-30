Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındık üreticisi Saadettin Minüz, kahverengi kokarca zararlısına karşı tarım ilacı yerine evde biriktirdiği odun külünü kullanıyor. Minüz, bu yöntemle hem verimi artırdığını hem de doğaya zarar vermediğini söylüyor.

Yukarı Kestanepınar Mahallesi’nde fındık üretimi yapan Saadettin Minüz, sobadan elde ettiği odun külünü elekten geçirerek bahçesine serpiyor. Hem gübreleme hem de böceklerle mücadele amacıyla kullanılan bu doğal yöntem sayesinde Minüz, geçen sezon 54 randıman fındık elde etti.

"İlaç yerine kül kullandım, kokarcalar yok oldu"

Minüz, "Bahçemde kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyorum. Yıllardır kül yöntemini deniyorum. Hem maliyet açısından avantajlı hem de ürüne ve toprağa zarar vermiyor. Fındığın baş belası kahverengi kokarca zararlısına karşı da sadece odun külü kullandım. Herkes ilaçlama yaparken ben külle mücadele ettim. Üstelik başarılı oldum" dedi.

"Barakada fark ettim, tarlada uyguladım"

Kokarca ile mücadelede odun külünü ilk kez bir barakada fark ettiğini anlatan Minüz, "Barakada sobanın külünü temizlerken çıkan toz nedeniyle dışarı çıktım. Sonra geri döndüğümde içerideki kokarcaların hareketsiz olduğunu gördüm. Bu beni harekete geçirdi ve aynı yöntemi tarlamda uyguladım. Sonuç gayet olumlu oldu" diye konuştu.

Minüz, kış boyunca evde biriktirdiği külü fındık bahçelerinde kullanarak hem zararlıları uzak tuttuğunu hem de toprağın verimini artırdığını vurguladı.