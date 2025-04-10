Kilis’te, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Asri Mezarlık’taki şehitler için anma programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis Asri Mezarlık’ta şehitleri anma programı yapıldı. Gerçekleştirilen programa Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ve kent protokolü katıldı. Şehitlikte İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dualar edildi. Ziyarette, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, tek tek şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.