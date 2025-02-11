Kilis’te otomobil ile otobüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis-Gaziantep karayolu Oylum Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.İ. idaresindeki 79 ABZ 439 plakalı otomobil, Oylum Kavşağı’ndan dönüş yapmak istediği sırada, Gaziantep’ten Kilis istikametine seyreden N.K. yönetimindeki 79 SO 445 plakalı otobüsle çarpıştı. Kaza sonucu otobüste yolcu olarak bulunan A.K. ve M.İ. ile otomobil sürücüsü L.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan M.İ.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.