Kilis’te hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında, Ekremçetin Mahallesi’nde hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ç. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.Ç., Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA