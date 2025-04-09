Kilis’te vergi suçundan aranan şahıs yakalandı Kilis’te vergi suçundan aranan şahıs yakalandı

Kilis’te hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında, Ekremçetin Mahallesi’nde hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ç. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.Ç., Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA