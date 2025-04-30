Kilis’te depremzede gençlerdeki psikolojik etkileri azaltmak amacıyla yürütülecek eğitim ve gezi programının tanıtımı yapıldı.

Kilis’te, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle depremzede gençlerdeki psikolojik etkileri azaltmak amacıyla yürütülecek eğitim ve gezi programının tanıtımı yapıldı. Programa, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Yaşar, Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

"Gençlerimizin ruh halini iyileştirmek için Göbeklitepe ve Halfeti gezileri düzenleyeceğiz"

Projenin Koordinatörü Halil Özkaraca, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gençlerin yaşadığı travmaların etkisini azaltmayı amaçladıklarını belirterek, "11 ilde yürütülen bu projeyle 14-29 yaş arası gençlere zeka oyunları, robotik kodlama, dijitalleşme ve afet eğitimleri vereceğiz’’ diye konuştu.

Projenin Koordinatörü Özkaraca, "Bu eğitimlerin sonunda gençlerimizin ruh halini iyileştirmek için Göbeklitepe ve Halfeti gezileri de düzenleyeceğiz" dedi.

Her ay 20 gencin katılacağı programdan, 8 ay boyunca Kilis’te yaşayan gençlerin yararlanması hedefleniyor. Başvuruların başladığını belirten Özkaraca, eğitimlerin Mayıs ayı içerisinde başlayacağını ifade etti. Özkaraca, gençlerin "21. yüzyıl becerileri" olarak adlandırılan alanlarda gelişim göstereceklerini belirterek, "Zeka oyunları ve özellikle robotik kodlama becerileri kazanacaklar. Robotik kodlamada Lego Prime setleriyle yazılım süreçlerini öğrenecekler. Türk zeka oyunlarından mangala, reversi ve koridor gibi strateji oyunlarıyla da düşünme yeteneklerini geliştirecekler" şeklinde konuştu.

Afet eğitimleriyle, bireylere muhtemel afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği ve psikososyal destek konularında da bilinç kazandırılacak. Özkaraca, bu çalışmalarla afetlere karşı daha güçlü ve donanımlı bir gençlik hedeflediklerini söyledi.