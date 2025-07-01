Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları sürerken, Kilis Belediyesi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yangının ilk anlarından itibaren 2 araç ve 2 personelin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Başkan Bilecen, ekiplerin yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi çalışmalarında aktif olarak görev yaptığını belirterek, "Belediye olarak bölgede her türlü desteği aralıksız şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Başkan Bilecen, "Sıcak ve rüzgârlı havalarda ormanlık alanlarda sigara izmariti atılması, ateş yakılması, piknik ve kamp yapılması gibi faaliyetler büyük tehlike arz ediyor. Küçük bir ihmal, binlerce dönüm ormanımızı yok edebilir" ifadelerini kullandı.

Bilecen, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Doğamızın kalbi olan ormanlarımızı ve yaşam alanlarımızı hep birlikte koruyalım. Bölgede görev yapan tüm kahraman ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.