Çocuk Fakültesi iş birliği ile KidZania, Yaz Kampı’na özel mesleklerle misafirlerini ağırlayacak. Yaz kampı günlük ve haftalık seçenekleri ile 23 Haziran – 13 Eylül tarihleri arasında sabah 8:30’dan akşam 19:00’a kadar ziyaret edilebilecek.

Çocuklar ülkesi KidZania İstanbul, yaza özel hazırladığı kamp ile 6 yaş ve üzeri çocuklara özel bir program sunuyor. Ailelerin, çocuklarını güvenle sabah bırakıp akşam alabilecekleri ve öğle yemeği ve atıştırmalıkların da dahil olduğu bu kampta çocuklar güne sabah sporu ile başlayacak, Mimarlık & Animasyon veya Avukatlık & Sinema fakültesindeki programlarına katılacak ve serbest zamanlarında tüm gün KidZania’da vakit geçirecek.

Çocuk Fakültesi ile KidZania İstanbul Yaz Kampı’na özel 4 yeni meslek

Yapılan açıklamaya göre; bu yaz KidZania İstanbul’da çetin avukatlar dava kazanacak, yıldız yönetmenler kendi filmlerini çekecek, sanatçı ruhlu animasyoncular çizgi karakterlerini oluşturacak, başarılı mimarlar projeler tasarlayacak. Günlük veya haftalık katılım seçenekleri ile ailelerin ihtiyaçlarına göre esneklik sunan KidZania İstanbul Yaz Kampında her gün yeni bir deneyim çocuklara sunuluyor. Her bir programdan farklı beceriler edinecek çocuklar kamp sonunda problem çözme, ekip çalışması, tasarım kazanımların yanı sıra programlardan kendi yaptıkları animasyonlar, savunma dosyaları, filmler ve maketlerle ayrılacaklar. Ayrıca haftalık kamp katılımcılarına 1 senelik Çocuk Fakültesi dijital eğitim platformu üyeliği hediye edilecek.

Atölyelerde gerçek hayat deneyimi

Avukatlık atölyesinde, dava senaryoları üzerinden adalet sisteminin temel kavramlarını keşfeden çocuklar, analitik düşünme, iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirecek. Mimarlık atölyesinde ise müşteri senaryolarına göre projeler tasarlayıp maketlerini oluşturarak, üreticiliklerini ve sunum yeteneklerini sergileme imkânı bulacaklar. Animasyon atölyesinde kendi çizgi karakterlerini hayal edip çizdikten sonra, hikâyelerini stop-motion tekniğiyle canlandırabilecekler.

Televizyon ve Sinema atölyesinde ise film yapım sürecini tüm aşamalarıyla deneyimleyerek; senaryodan oyunculuğa, storyboard çiziminden kurguya kadar üretici bir yolculuğa çıkacak ve kamp sonunda yaptıkları çalışmaları izleyici karşısında sergilemenin heyecanını yaşayacaklar. 23 Haziran’da başlayacak kamp için detaylı bilgiye istanbul.kidzania.com/yazkampi adresinden ulaşılabileceği belirtildi.