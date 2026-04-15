Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesini temsil eden Kenan Şahin, 63 kiloda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve alt minikler kategorilerinde düzenlenen dev turnuvaya 75 ilden 6 bin 200 sporcu katıldı.

Salihlili sporcu Kenan Şahin, 63 kilo 'Low Kick' kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu, bu derecesiyle hem Salihli'ye hem de kulübüne büyük bir gurur yaşattı.

Antrenör Emrah Çullu, 'Öncelikle sporcumuz Kenan Şahin'i göstermiş olduğu azim, disiplin ve mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarı tesadüf değildir; uzun süredir planlı, disiplinli ve özverili bir çalışmanın ürünüdür. Türkiye genelinde böylesine yoğun katılımın olduğu bir organizasyonda şampiyon olmak, ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin göstergesidir. Kulüp olarak hedefimiz, bu başarıları artırarak hem Salihli'mizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektir. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.