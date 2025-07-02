Zonguldaklı iş adamı Cem Dereli’nin babası, Kıbrıs Gazisi Yılmaz Dereli (77), bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Dereli için Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde askeri cenaze töreni düzenlendi.
Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Öztürk, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Hakkı Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Cem Dereli, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Yılmaz Dereli, Ontemmuz Mahallesi’ndeki aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Kaynak: İHA