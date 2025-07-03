Kestel Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan gölet ile sulama projeleri değerlendirildi.

Kestel Belediyesi, ilçenin su kaynaklarını daha etkin kullanmak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, Muhtarlar Derneği Başkanı ile Babasultan, Burhaniye ve Gözede mahalle muhtarları katılım sağladı. Toplantıda, Kestel bölgesinde yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan gölet ve sulama projeleri detaylı şekilde ele alındı. Bu projelerin, ilçenin bereketli topraklarını daha verimli hale getireceği ve üreticilere ciddi ekonomik katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıda değerlendirmede bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Kestel’imizin toprakları verimli, potansiyeli yüksek. Bizler de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek adına tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. DSİ ile koordineli yürüttüğümüz bu projeler sayesinde çiftçimizin yüzü gülecek, ilçemizin tarımsal gücü daha da artacak" diye konuştu.

Başkan Erol, Kestel Belediyesi olarak üretimin desteklenmesi, su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefiyle çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Bugünkü toplantımızda Kestel bölgemizde yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan gölet ve sulama projelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Devlet Su İşleri’mizin büyük gayretleriyle yürütülen bu projeler, ilçemizin tarımsal verimliliğini artıracak, üreticilerimize ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayacaktır. Bu projeler sayesinde Kestel’imizin çiftçisinin yüzü gülecek, ürünleri daha bereketli olacak, kazancı artacaktır. Kestel Belediye Başkanımız Ferhat Erol’un da belirttiği gibi Kestel’imizin potansiyeli yüksek ve bizler bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek adına tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti iktidarı olarak tarımı her zaman stratejik bir sektör olarak gördük ve görmeye devam edeceğiz. Üretimin desteklenmesi, su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerimizden asla sapmayacağız" ifadelerini kullandı.