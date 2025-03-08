Kestel Belediyesi, Ramazan ayının manevi ikliminin dolu dolu yaşanması amacıyla birçok etkinlik hazırladı. Ramazan etkinlikleri, 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

Kestel’de Ramazan ayının manevi iklimi dolu dolu hissediliyor. Kestel Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür merkezinde Yazar Hayati İnanç söyleşi programı düzenledi. Hayati İnanç’ın söyleşi programına yoğun ilgi vardı. Yaklaşık bin 600 kişi, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ni doldurarak Hayati İnanç’ın söyleşisini dinledi.

Programa katılan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, " 1 yıldır sizlerin desteğiyle bu emaneti taşıyoruz. Kalan 4 yıl için sizlerden dua istiyoruz. "Kestel ne istiyorsa biz de onu istiyoruz" demiştik. Kestel, Hayati hocamızı istedi bugün. Haftaya Dursun Ali Erzincanlı, ondan sonraki hafta da çocuklarımız için Sertaç abi bizimle olacak. Ben Hayati hocama teşrifleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.