Kırıkkale'de 'rüşvet' suçundan müteahhit ile birlikte tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger duruşmaya katılmadı. Cönger'in avukatı mahkemeye sağlık raporu sunarken, heyet duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık müteahhit M.Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in avukatı, müvekkiline ait sağlık raporunu mahkemeye sundu. Mahkeme heyetine savunma yapan sanık M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. M.Y., 2024 yılında kuzeni tarafından tabancayla öldürülen eski Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in talimatıyla Ekmel Cönger'in hesabına para gönderdiğini öne sürdü. Sanık M.Y., savunmasında, 'Eski belediye başkanı ne söylediyse onu yaptım. Rüşvet vermedim. Bu, iki başkan arasındaki alacak verecek meselesidir' ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatları, hakimin ve mahkeme heyetinin reddini talep etti. Mahkeme heyeti, talebin süresinde yapılmadığı, ret sebebi ile delillerin gösterilmediği ve yargılamayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle talebi kabul etmedi. Heyet, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi. Sanık avukatlarının hakimin ve heyetin reddine ilişkin talebinin ise Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirileceği öğrenildi.

Cumhuriyet savcılığı, Ekmel Cönger hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 252/2-1 maddesi kapsamında 'rüşvet alma', 43/1 maddesi kapsamında 'zincirleme suç' ve 53. maddesi kapsamında 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanık M.Y. hakkında ise TCK'nın 252/1 maddesinde düzenlenen 'rüşvet verme', 43/1 maddesindeki 'zincirleme suç', 53. madde ve 58/6-7 maddelerinde düzenlenen 'mükerrirlere özgü infaz rejimi ile infazdan sonra denetimli serbestlik' hükümlerinin uygulanmasını istedi.