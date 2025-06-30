Gaziantep’te yağma ve çeşitli suçlardan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde yağma suçu başta olmak üzere 11 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.P. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.