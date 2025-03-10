Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Keşanspor, deplasmada Bozüyük Vitraspor ile oynadığı maçtan 1 puanla ayrılarak önümüzdeki haftalarda ligde kalmak için umut taşıdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bozüyük Vitraspor karşılaşmasına iyi başlayan Keşanspor, rakibine oranla ortaya iyi bir futbol koydu.

Keşanspor, karşılaşmanın 44.dakikasında Mehmet’in attığı golle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Keşanspor galibiyet amacıyla çıktı.

57. dakikada Bozüyük Vitraspor’un geliştirdiği atakta Oğuz, takımının golünü atarak durumu 1-1’e taşıdı.

Keşanspor’da golün sahibi Mehmet’in sakatlanması takımın hücum gücünü azalttı.

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Keşanspor deplasmandan 1 puanla Keşan’a döndü.