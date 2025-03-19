Edirne’nin Keşan ilçesindeki okulun bitişiğindeki elektrik trafosunda çıkan yangın söndürülürken, okuldaki öğrenciler güvenlik önlemi için sınıflarından bahçeye çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hayri Bey Sokak’ta, Atatürk Ortaokulu’nun bitişiğinde bulunan trafoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. TREDAŞ yetkililerinin trafonun kapısını açmasının ardından itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulundu.

Trafodan çıkan dumanlar nedeniyle, Atatürk Ortaokulu idarecileri, güvenlik amacıyla öğretmen ve öğrencilerin bahçeye çıkmasını istedi. Öğrenciler ve öğretmenler, TREDAŞ ekiplerinden bilgi aldıktan sonra sınıflarına geri döndü.