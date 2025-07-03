Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.G.G.’nin (54) Keşan’daki evinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda H.G.G’nin evinde arama yapıldı. Aramada; 87 yüzük, 29 pişmiş topraktan yapılmış figür, 7 ok ucu, 10 kandil, 6 hac, 8 madeni malzeme, 2 bin 525 sikke, 1585 taş obje, 301 metal obje, 3 minyatür heykel, 3 mühür olmak üzere toplamda 4 bin 564 parça Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.