Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyündeki bir çiftlikte çıkan yangında 5 büyükbaş, 4 küçükbaş hayvan telef olurken, itfaiye ekipleri 2 keçi ve 1 köpeği son anda kurtardı.

Alınan bilgiye göre; Suluca köyünde İhsan Kayan’a ait çiftlikte sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 keçi ve 1 köpeği son anda kurtardı. Saatler süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, yangında 5 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.